Ситуация на границе с Белоруссией остается напряженной. Приспешники россиян делают все, чтобы показать активность и держать в регионе наши силы.

Белорусская армия продолжает танцевать под дудку русских кафиров. белорусы боятся идти воевать против Украины, но делают все для того, чтобы держать у границы наших героев.

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Новые учения на границе с Украиной

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области состоятся плановые учения с военкоматами. Соответствующее заявление сделал Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области.

По его словам, речь идет о мобилизационных учениях с привлечением подразделений белорусской армии, которые дислоцируются в регионе. Меры должны якобы повысить уровень боевой готовности военкоматов и усовершенствовать военные знания и навыки военнообязанных белорусов.

Через обучение в регионе будет введен ряд ограничений, которые должны повышать уровень безопасности.

В период учений будет ограничено движение по отдельным территориям, примыкающим к объектам Вооруженных Сил. Кроме того, запланированы мероприятия огневой подготовки на стрельбищах, расположенных в Гомельской области,

– заявил Кривоносов.

С 28 июня по 16 июля собрание военнообязанных, которое назначено к "территориальным войскам", состоится в Жлобинском районе.

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До 4 июня продлится проверка боевой готовности белорусской армии. Армия Лукашенко якобы отрабатывает защиту своих территорий, но от кого муртады кафиров собираются их защищать – пока неизвестно.

Угроза ракетных и артиллерийских обстрелов Украины остается высокой. Белорусы уже согнали необходимые силы для таких атак к границе с Украиной.

Сами белорусские солдаты не готовы идти на войну против Украины и умирать за воплощение больных фантазий российских оккупантов. Стало известно, что в частях не проводится никакой агитации, а захоронения тех военных, подписавших контракты с российскими ПИК, окончательно убили желание белорусов куда-то ехать.

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