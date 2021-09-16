Беларусь будет судить украинца за участие в протестах и чат в соцсети

В Минске завершили расследование уголовного дела в отношении украинца, который был участником протестов. 32-летнему гражданину Украины инкриминируют участие в несанкционированном мероприятии в Минске 30 августа 2020 года.

Белорусские следователи утверждают, что украинец не подчинялся требованиям сотрудников милиции, нарушал общественный порядок и блокировал движение транспорта.

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Из-за украинца якобы пострадала работа нескольких предприятий

В Следственном комитете Беларуси этим не ограничились, мол, украинец участвовал в таких акциях неоднократно. Так, 13 сентября из-за его действий якобы пострадала нормальная работа сразу 7 предприятий и организаций.

Мужчину хотят наказать за создание чата в телеграмме

Еще один из пунктов обвинения – создание чата в телеграмме – "для проведения радикальной деятельности". Украинец якобы нашел "орудие для преступления" аэрозольную краску, кисти, рукавицы, трафареты. "Злоумышленники" надписями повредили 27 зданий.

По каким статьям предъявили обвинение:

Активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок, неподчинение требованиям представителей власти, что привело к нарушению работы транспорта и организаций.

Организация, руководство и личное участие в осквернении зданий и уничтожении имущества.

Смотрите "фотодоказательства" следствия:

Сейчас гражданина Украины взяли под стражу. Его ждет суд.

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В Беларуси судили девушку за цвет волос

Отметим, что недавно в Беларуси было шокирующее задержание – белорусским силовикам не понравился цвет волос девушки. Они были окрашены в протестно – бело-красно-белый цвет. По мнению стражей порядка, девушка таким образом пикетировала, поэтому ее за это судили. "Революционная прическа" стоила белоруске более 2 тысяч рублей штрафа.