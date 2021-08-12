Беларусь будет вымаливать у России еще больше денег, – Казанский о последствиях санкций

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко долгое время играл роль "серого контрабандистского хаба". На фоне нарушенных экономических отношений Украины и России есть Беларусь, которая со всеми пытается дружить.

Но из-за новых санкций вся система начала распадаться. Ограничения стали жестче. Об этом во время трансляции на 24 канале сообщил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и журналист Денис Казанский.

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Он пояснил, что США дали несколько месяцев всем компаниям, которые работают с "Беларуськалием" и почти запретили покупать соответствующую продукцию.

Лукашенко не может без денег Путина

Режим Лукашенко, по словам Казанского, не может жить без денег Путина. Белорусский диктатор полностью существовал на подачках России, которая и кормит государство.

Но теперь это будет сложнее, ведь денег Беларуси не хватает. "Если раньше они умудрялись получать от России "халявную" нефть и делать из нее дешевый нефтепродукт, вывозить его в Европу, сейчас санкции это все обрубят", – отметил журналист.

Что дальше делать Беларуси? Очевидно, вымаливать у России все больше и больше денег. Но будет ли давать Россия – не понятно,

– отметил Казанский.

Ведь Лукашенко становится бременем для всех, он все больше проблемный. "Как долго у него получится усидеть в такой ситуации, когда он никому не интересен и не нужен – своеобразный эксперимент. Интересно, чем это все закончится", – сказал представитель в ТКГ.

Санкции против Беларуси: что известно

США ввели против Беларуси самые масштабные санкции.

Ограничение ввели против более чем 40 человек и структур, которые предоставляют Лукашенко деньги для обогащения и финансируют его режим.

По словам госпожи посла США в Беларуси Джули Фишер, соответствующие санкции частично стали следствием визита в Вашингтон Светланы Тихановской.

Полная трансляция с Денисом Казанским: смотрите видео