План заключается в том, чтобы Лукашенко был готов в нужный момент провести военную провокацию против Литвы. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Читайте также Лукашенко готовится к войне: в ЕС резко отреагировали

"Целью этой провокации должен был бы быть замысел, чтобы прорваться непосредственно на литовскую территорию и попытаться завести туда российский "Искандер", который находится на территории Беларуси с ядерной боеголовкой", – считает он.

Попытка эскалации

Александр Мусиенко отметил, что этот план нужен Кремлю для попытки эскалации. Россияне не намерены оккупировать страны Балтии, но им нужны такие военные действия. Владимир Путин хочет заставить страны Запада сесть за стол переговоров с Россией.

Но Лукашенко не очень хочет. Он не имеет вид самоубийцы. Им управляют инстинкты самосохранения. Поэтому он пытается "сливать" определенную информацию Западу, давать данные о том, что, к чему, кто готовится, что может происходить и так далее,

– сказал военный эксперт.

С другой стороны, готовиться к войне можно очень долго. В Беларуси строят военный лагерь в районе Гомеля по указанию России. Они постоянно переносят сроки строительства, введения в эксплуатацию, увеличили смету и так далее.

"Эта подготовка может быть растянута во времени, потому что Лукашенко не хочет быть использованным Путиным и здесь, атаковать еще и страны Балтии. Поэтому разными способами он пытается об этом предупреждать, оттягивать момент", – подчеркнул Мусиенко.

Лукашенко готовится к войне: главное