План полягає у тому, щоб Лукашенко був готовий у потрібний момент провести військову провокацію проти Литви. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Метою цієї провокації мав би бути задум, щоб прорватися безпосередньо на литовську територію і спробувати завести туди російський "Іскандер", який перебуває на території Білорусі з ядерною боєголовкою", – вважає він.

Спроба ескалації

Олександр Мусієнко зазначив, що цей план потрібен Кремлю для спроби ескалації. Росіяни не мають наміру окупації країн Балтії, але їм потрібні такі військові дії. Владімір Путін хоче змусити країни Заходу сісти за стіл перемовин з Росією.

Але Лукашенко не дуже хоче. Він не має вигляд самогубця. Ним керують інстинкти самозбереження. Тому він намагається "зливати" певну інформацію Заходу, давати дані про те, що, до чого, хто готується, що може відбуватися і так далі,

– сказав військовий експерт.

З іншого боку, готуватися до війни можна дуже довго. У Білорусі будують військовий табір в районі Гомеля за вказівкою Росії. Вони постійно переносять терміни будівництва, введення в експлуатацію, збільшили кошторис і так далі.

"Ця підготовка може бути розтягнута в часі, тому що Лукашенко не хоче бути використаним Путіним й тут, атакувати ще й країни Балтії. Тому у різний спосіб він намагається про це попереджати, відтягувати момент", – підкреслив Мусієнко.

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