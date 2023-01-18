Об этом для 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Сергей Грабский.

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"Если говорить о военной перспективе наступления из Беларуси, то никаких возможностей там нет. С другой стороны, можем ли мы вообще отвергнуть идею того, что из Беларуси может быть какая-то провокация, агрессия. Безусловно, не можем этого сделать. К сожалению, такое может состояться", – сказал эксперт.

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Опасность с Севера

По словам Грабского, наличие войск оккупантов в Беларуси может ограничить наши ресурсы. Противник это уже делает, потому что обучение в Беларуси, которое проводилось и проводится, исключает возможность передислокации необходимых ресурсов. Военный отметил, что защитники, вынужденные быть на Севере, могли бы выполнять боевые задания на Востоке или Юге.

Кроме того, меня беспокоит наличие ядерного объекта на Севере Украины. Речь идет о Ровенской АЭС. У нас уже есть опыт того, как противник использует элементы ядерного шантажа в случае с Запорожской АЭС, – рассказал Грабский.

Он добавил, что не можем исключить попытки противника прорваться к Чернобыльской АЭС, чтобы шантажировать. Эта ситуация требует постоянного внимания, контроля и готовности к реагированию на угрозы.

Что сдержало россиян

Грабский сказал, что в Минобороны не раз говорили об угрозе из Беларуси для северных регионов в январе или феврале. По мнению эксперта, они исходили из осознания того, что Соледар или Бахмут могли не устоять.

"Противник объявил бы мобилизацию, которая четко вписывается в показатели наращивания боевой готовности. Героическая оборона Соледара и Бахмута сделала невозможным этот сценарий", – добавил Грабский.

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