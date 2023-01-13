Низкий уровень угрозы вторжения из Беларуси остается неизменным

Начался процесс ротации подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1 танковой армии, которые были компактно размещены на 5 полигонах Беларуси. Там они проходили обучение, поскольку состояли полностью из "мобиков".

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Из этого можно сделать как положительный, так и негативный выводы.

Позитивный заключается в том, что на территории Беларуси разместят менее подготовленный и обученный контингент, чем тот, которым уже к моменту вывода становился 2 МСД 1 ТА. Кроме того, его комплектация и численность не указывают на то, что он станет костяком ударной группировки.

Для формирования самой ударной группировки, при нынешнем составе российских сил в Беларуси, потребуется от 3 до 4 месяцев стабильного завоза сил и средств в Беларусь. Факт ротации лишь подтверждает то, что в ближайшее время формирование ударной группировки не планируется.

То есть низкий уровень угрозы вторжения с территории Беларуси пока сохраняется неизменным, но и при неизменности сохранения этой угрозы.

Оккупантов из Беларуси перебрасывают на Восток Украины без техники

Теперь же перейдем к негативной стороне этого процесса, а заключается она в выводе 2 МСД 1 ТА в зону боевых действий в Украине.

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Скорее всего, эти подразделения будут отправлены на Луганский плацдарм для усиления размещенной там Сватовской группировки. С другой стороны, после ряда событий под Бахмутом и вызревающим ресурсным голодом, не исключаю, что часть этих свежеобученных "мобиков" может оказаться и там.

Еще один положительный момент – вывод из Беларуси и комплектация подразделений не пройдут быстро, этот процесс займет даже часть февраля, а за вторую половину января мало ли что может случиться. Подкрепление подъехать не успеет или уже не к кому будет ехать.

Есть еще один аспект. Оккупантов из Беларуси транзитом через Россию сразу перебрасывают в зону боевых действий. То есть, их даже не оставляют для доукомплектации техникой.

А я напомню, что в Беларуси у этих подразделений был катастрофический некомплект. Это говорило о том, что ударную группировку на их основе формировать не будут, а значит угроза вторжения – минимальна.

"Мобиков" отправляют на новый убой

Трудно сказать, смогут ли штатно укомплектовать эти подразделения прямо в зоне боевых действий, но скорее нет, чем да. То есть, подразделения 2 МСД 1 ТА будут…. маршевые батальоны? То есть все месяцы на белорусских полигонах были только для того, чтобы подготовить "фарш для прожарки"?

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Наблюдая за событиями в Беларуси, я представлял себе, что из этих 15 БТГр попытаются сделать что-то более или менее боеспособное и укомплектованное, в то время как все остальные просто шли на убой. Но оказалось, что нет. Этих точно также отправляют просто на убой.