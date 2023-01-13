Низький рівень загрози вторгнення з Білорусі залишається незмінним

Розпочався процес ротації підрозділів 2-ї мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які були компактно розміщені на 5 полігонах Білорусі. Там вони проходили навчання, оскільки складалися повністю із "мобіків".

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З цього можна зробити як позитивний, так і негативний висновки.

Позитивний полягає в тому, що на території Білорусі розмістять менш підготовлений та навчений контингент, ніж той, яким уже на момент виведення ставав 2 МСД 1 ТА. Крім того, його комплектація та чисельність не вказують на те, що він стане кістяком ударного угруповання.

Для формування ударного угруповання, за нинішнього складу російських сил в Білорусі, потрібно від 3 до 4 місяців стабільного завезення сил та засобів до Білорусі. Факт ротації лише підтверджує, що найближчим часом формування ударного угруповання не планується.

Тобто низький рівень загрози вторгнення з території Білорусі поки що зберігається незмінним, але й за незмінності збереження цієї загрози.

Окупантів з Білорусі перекидають на Схід України без техніки

Тепер перейдімо до негативної сторони цього процесу, а полягає вона у виведенні 2 МСД 1 ТА в зону бойових дій в Україні.

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Найімовірніше ці підрозділи будуть відправлені на Луганський плацдарм для посилення розміщеного там Сватівського угруповання. З іншого боку, після низки подій під Бахмутом і можливим ресурсним голодом, не виключаю, що частина цих свіжонавчених "мобіків" може виявитися і там.

Ще один позитивний момент – виведення з Білорусі та комплектація підрозділів не пройдуть швидко, цей процес займе навіть частину лютого, а за другу половину січня мало, що може статися. Підкріплення під'їхати не встигне або вже не буде до кого їхати.

Є ще один нюанс. Окупантів з Білорусі транзитом через Росію одразу перекидають в зону бойових дій. Тобто їх навіть не залишають для доукомплектації технікою.

А я нагадаю, що у Білорусі в цих підрозділів був катастрофічний некомплект. Це говорило про те, що ударне угруповання на їх основні формувати не будуть, а значить загроза вторгнення – мінімальна.

"Мобіків" відправляють на новий забій

Важко сказати, чи зможуть штатно укомплектувати ці підрозділи прямо в зоні бойових дій, але скоріше ні, ніж так. Тобто підрозділи 2 МСД 1 ТА будуть…. маршовими батальйонами? Тобто всі місяці на білоруських полігонах були лише для того, щоб підготувати "фарш для прожарювання"?

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Спостерігаючи за подіями у Білорусі, я уявляв собі, що з цих 15 БТГр спробують зробити щось більш-менш боєздатне та укомплектоване, тоді як всі інші просто йшли на забій. Але виявилося, що – ні. Цих так само відправляють просто на забій.