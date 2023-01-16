Как отмечают в Генштабе ВСУ, оккупанты активно занимаются вербовкой иностранцев в армию России. Кроме того, наблюдается повышение уровня потенциальной угрозы из Беларуси. Об этом и другом – читайте дальше.

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Воздушных тревог может стать больше

В вечерней сводке от 16 января говорится, что оккупанты начали совместное лётно-тактическое обучение авиационных подразделений. В нем участвуют вооруженные силы Беларуси и России. Поэтому в небо будут подниматься воздушные суда обеих стран-террористок.

Следует понимать, что совместная учеба – только ширма. За ней прячется усиление боевой авиационной группировки на территории Белоруссии. Это означает, что угроза ракетно-авиационных ударов по Украине с Севера возросла.

Напомним, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат также предупредил об опасности из Беларуси. Он отметил, что в случае взлета МиГ-31К – носителя "Кинжалов" – сирены будут раздаваться по всей Украине. Такая же ситуация будет, если привлекут Ту-22М3. Напомним, что с последнего враг атаковал Днепр, выпустив в многоэтажку ракету Х-22.

Также будет угрожать наращивание живой силы врагом. В частности, потому, что он начинает заниматься набором в армию иностранных наемников.

Оккупанты вербуют иностранцев

По данным Генштаба, иностранцам, находящимся в очереди на получение гражданства России, предлагают добровольно встать в ряды армии. И это автоматически придаст им статус того же гражданина.

Но это еще не все. Известно о давление на коммерческие структуры в Москве. Его оказывают для того, чтобы получать финансовую поддержку российской армии. Речь идет о переводе средств в размере 10 миллионов рублей.

Между тем, наблюдается активность на полигоне Кадамовский, что в Ростовской области. Известно, что туда прибудут подразделения с мобилизованным. Они сначала будут заниматься подготовкой, а затем последующим комплектованием частей и подразделений войск врага. И, конечно, отправятся на фронт. Прежде всего, будут доукомплектовывать ЧВК "Вагнера", а также отряды "Барс". Эти две группировки несут бешеные потери на поле боя.

Обстрелы и террор мирных жителей не утихают

В ведомстве отмечают, что за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 6 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировано 20 обстрелов из РСЗО. В частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. К сожалению, не обошлось без жертв среди гражданского населения.

Также стало известно, что 15 января оккупанты ракетой С-300 попали в жилой дом в Луганской области. Произошло это в Новопскове Старобельского района. В результате погибли двое жителей.

А вот на оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины оккупанты усилили контрразведывательные и режимные мероприятия. В Генштабе отмечают, что враг проводит ужесточенные проверки среди горожан. В приоритете те, у кого есть мобильные телефоны.