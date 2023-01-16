Як зазначають у Генштабі ЗСУ, окупанти активно займаються вербуванням іноземців до армії Росії. Крім того, спостерігається підвищення рівня потенційної загрози з Білорусі. Про це та інше – читайте далі.

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Повітряних тривог може стати більше

У вечірньому зведенні від 16 січня йдеться про те, що окупанти розпочали спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів. У ньому беруть участь збройні сили Білорусі та Росії. Тож у небо здійматимуть повітряні судна обох країн-терористок.

Слід розуміти, що спільне навчання – лише ширма. За нею ховається посилення бойового авіаційного угруповання на території Білорусі. Це означає, що загроза ракетно-авіаційних ударів по Україні з Півночі зросла.

Нагадаємо, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат також попередив про небезпеку з Білорусі. Він зазначив, що у разі зльоту МіГ-31К – носія "Кинджалів" – сирени лунатимуть по всій Україні. Така ж ситуація буде, якщо залучатимуть Ту-22М3. Нагадаємо, що з останнього ворог атакував Дніпро, випустивши у багатоповерхівку ракету Х-22.

Також існуватиме загроза у нарощенні живої сили ворогом. Зокрема тому, що він починає займатися набором до війська іноземних найманців.

Окупанти вербують іноземців

За даними Генштабу, іноземцям, які перебувають у черзі на отримання громадянства Росії, пропонують добровільно стати до лав армії. І це автоматично надасть їм статус того самого громадянина.

Але і це ще не все. Відомо про тиск на комерційні структури у Москві. Його чинять для того, щоб отримувати фінансову підтримку російського війська. Мовиться про переказ коштів у розмірі 10 мільйонів рублів.

Тим часом спостерігається активність на полігоні Кадамовський, що у Ростовській області. Відомо, що туди прибудуть підрозділи з мобілізованих. Вони спочатку займатимуться підготовкою, а потім подальшим комплектуванням частин і підрозділів військ ворога. І, ясна річ, відправляться на фронт. Передовсім доукомплектовуватимуть ПВК "Вагнера", а також загони "Барс". Ці два угруповання зазнають шалених втрат на полі бою.

Обстріли та терор мирних мешканців не вщухає

У відомстві зазначають, що упродовж минулої доби ворог завдав 2 ракетні та 6 авіаційних ударів. Крім того, зафіксовано 20 обстрілів з РСЗВ. Зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. На жаль, не минулося без жертв серед цивільного населення.

Також стало відомо, що 15 січня окупанти ракетою С-300 влучили у житловий будинок на Луганщині. Сталося це у Новопскові Старобільського району. Внаслідок цього загинуло двоє мешканців.

А от на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини окупанти посилили контррозвідувальні та режимні заходи. У Генштабі зазначають, що ворог проводить посилені перевірки серед містян. У пріоритеті ті, у кого є мобільні телефони.