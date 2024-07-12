Строительство пограничных застав запланировал Государственный пограничный комитет Беларуси. Детали о планах пограничников рассказал мониторинговый канал "Беларускі Гаюн".

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В Беларуси укрепляют границу

Ведомство планирует закупить "инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью" для сооружения застав. Один из комплексов пограничной заставы построят в селе Карповка Лоевского района.

Застава была образована в сентябре 2017 года и входит в состав пограничной комендатуры "Лоев" Гомельской пограничной группы. Обеспечивает охрану участка границы с Украиной протяженностью 29,5 километров, проходящего по реке Сож,

– рассказали в мониторинговом сообществе.

Еще один комплекс пограничной заставы хотят построить в селе Свеча Наровлянского района. В отличие от предыдущей, эта застава будет сформирована с нуля. Она войдет в состав Мозырского пограничного отряда.

"Беларускі Гаюн" отмечает, что такая локация для строительства была выбрана неслучайно. Сейчас в том районе находится только одна застава Мозырского пограничного отряда – "Наровля".

Где в Беларуси построят пограничные заставы / Фото: "Беларускі Гаюн"

Ранее в Беларуси заявили о "нарастании напряженности" на границе с Украиной и обвинили Запад в разжигании конфликта.