Будівництво прикордонних застав запланував Державний прикордонний комітет Білорусі. Деталі про плани прикордонників розповів моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".

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У Білорусі укріплюють кордон

Відомство планує закупити "інженерні послуги з комплексного управління будівельною діяльністю" для спорудження застав. Один з комплексів прикордонної застави побудують у селі Карпівка Лоївського району.

Застава була утворена у вересні 2017 року і входить до складу прикордонної комендатури "Лоїв" Гомельської прикордонної групи. Забезпечує охорону ділянки кордону з Україною протяжністю 29,5 кілометрів, що проходить річкою Сож,

– розповіли в моніторинговій спільноті.

Ще один комплекс прикордонної застави хочуть збудувати у селі Свіча Наровлянського району. На відміну від попередньої, цю заставу буде сформовано з нуля. Вона увійде до складу Мозирського прикордонного загону.

"Беларускі Гаюн" наголошує, що таку локацію для будівництва було обрано невипадково. Зараз в тому районі знаходиться лише одна застава Мозирського прикордонного загону – "Наровля".

Де в Білорусь збудують прикордонні застави / Фото: "Беларускі Гаюн"

Раніше у Білорусі заявили про "наростання напруженості" на кордоні з Україною та звинуватили Захід у розпалюванні конфлікту.