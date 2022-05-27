Беларусь на лето ограничивает доступ к пограничной полосе вблизи границы с Украиной: детали

В Беларуси заявили о новых ограничениях по передвижению, решили ограничить доступ в трех районах, граничащих с границей Украины. Такие ограничения будут продолжаться до конца лета, до этой же даты продолжили белорусские военные учения.

О новых ограничениях сообщили в Госпогранкомитет Республики Беларусь. В сообщении говорится, что в этот период останавливается выдача пропусков в пограничную полосу в этих районах.

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Речь идет об ограничениях в таких районах:

Брагинский;

Лоевский;

Хойникский.

Будут продолжаться новые требования по передвижению в период с 1 июня по 31 августа 2022 года.



Карта районов, в которых были введены ограничения на передвижение / Google Maps

Что известно о повышенной военной активности в Беларуси

В украинской разведке отметили, что на некоторых военных полигонах Воронежской области России проводят подготовку резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Общее их количество достигает 1,5 тысячи солдат. Также разведчики наблюдают перемещение ракет типа "Искандер-М" из района Осиповичей в Могилевской области в приграничные районы Брестской области Беларуси .

Это пусковая установка, стоящая на вооружении в России и Белоруссии. Задекларированная пусковая дальность одного снаряда – 500 километров, однако, по разным оценкам, дальность может достигать 700 километров. Обезвредить такой снаряд можно из зернитно-ракетного комплекса С-300, например.

Также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко захотел создать оперативное командование на границе с Украиной. Их военные уже отрабатывают защиту своих территорий. По сообщениям пропагандистского местного СМИ "Белта", в Беларуси уже есть западное и северо-западное оперативное командование. Лукашенко приказал создать еще одно на юге Беларуси, которое будет граничить с Украиной .

23 мая Генштаб ВСУ сообщал, что вооруженные силы Беларуси ведут активную разведку со своей территории на Волынском и Полесском направлениях. Также они развернули дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области.

В обращении за 26 мая в Генштабе добавили , что сейчас на территории Брестской области продолжаются тактические учения подразделений сил специальных операций, военно-воздушных сил и войск ПВО вооруженных сил Беларуси.

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