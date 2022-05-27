Про нові обмеження повідомили у Держприкордонкомітет Республіки Білорусь. У повідомленні також йдеться, що у цей період зупиняється видача перепусток у прикордонну смугу у цих районах.

Читайте також Путіна забере життя ще при нашій пам'яті, – ексклюзивне інтерв'ю з Олексієм Даніловим

Йдеться про обмеження у таких районах:

Брагинський;

Лоївський;

Хойніцький.

Триватимуть нові вимоги щодо пересування у період з 1 червня до 31 серпня 2022 року.



Карта районів, у яких ввели обмеження на пересування / Google Maps

Що відомо про підвищену воєнну активність у Білорусі

В українській розвідці зазначили, на деяких військових полігонах Воронезької області Росії проводять підготовку резервістів для мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Загальна їхня кількість сягає до 1,5 тисячі солдатів. Також розвідники спостерігають переміщення ракет типу "Іскандер-М" з району Осиповичів, що у Могилевській області, до прикордонних районів Брестської області Білорусі.

Що таке "Іскандер-М"? Це пускова установка, що стоїть на озброєнні у Росії та Білорусі. Задекларована пускова дальність одного снаряду – 500 кілометрів, проте за різними оцінками, дальність може сягати 700 кілометрів. Знешкодити такий снаряд можна із зернітно-ракетного комплексу С-300, наприклад.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко захотів створити оперативне командування на кордоні з Україною. Їхні військові нібито вже відпрацьовують захист своїх територій. За повідомленнями пропагандистського місцевого ЗМІ "Белта", в Білорусі вже є західне та північно-західне оперативні командування. Лукашенко наказав створити ще одне на півдні Білорусі, яке межуватиме з Україною.

23 травня Генштаб ЗСУ повідомляв, що збройні сили Білорусі ведуть активну розвідку зі своєї території на Волинському та Поліському напрямках. Також вони розгорнули додаткові підрозділи в прикордонних районах Гомельської області.

У зверненні за 26 травня в Генштабі додали, що зараз на території Брестської області тривають тактичні навчання підрозділів сил спеціальних операцій, військово-повітряних сил та військ ППО збройних сил Білорусі.

Цікаво: Умови, за яких Білорусь може піти у наступ: дивіться відео