Лукашенко мог "дать добро" на вторжение из Беларуси: прогноз Жданова к декабрю

Война России против Украины испытывает очередное обострение. На фоне ядерных угроз, псевдореферендумов и прочего снова появляется информация о вероятном вступлении Беларуси непосредственно на поле боя.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что до декабря вероятность полноценного вступления Беларуси в войну против Украины – фактически нулевая.

Читайте также Решения будут принимать все члены – Столтенберг о вступлении Украины в НАТО

По словам эксперта, белорусы только приступили к переоборудованию железнодорожной инфраструктуры и по контракту, работы должны завершить до декабря.

"Что касается живой силы, россияне планируют прислать в Беларусь 20 тысяч своих военных, плюс 17-18 тысяч может предложить Беларусь. Это не та группировка, которая может угрожать Украине", — говорит Жданов.

Сценарий 24 февраля не повторится

Олег Жданов убежден – сегодня не 24 февраля, мы развернули войска и оборудовали линию обороны. Кстати, следует также отметить, что в северных областях Украины продолжаются военные учения, а оккупанты будут готовиться ближе к Новому Году.

Увидим, что они развернут и могут предложить. Но на этот раз белорусы должны понимать, что мы дадим бой на границе. Уже никто не даст им возможности заходить на территорию Украины,

– добавляет он.

Олег Жданов о рисках и угрозах для Украины со стороны Беларуси: смотрите видео

Путин хочет затянуть Лукашенко в войну полноценно

"Путин хочет, чтобы Беларусь вошла на территорию Украины – но сегодня это желание невыполнимо", – констатирует Жданов.

С другой стороны, он добавляет, что Беларусь очень активно отдает боеприпасы россиянам. Тогда возникает логичный вопрос: чем они собираются воевать.

"То, что на территории Беларуси заметили иранские дроны – это от безысходности, фактически можно констатировать, что ракеты мы почти пережили. Россияне могут использовать их только в единичных атаках, поэтому – переживем и дроны", – резюмирует военный эксперт.