Экс-сотрудник СБУ спрогнозировал, может ли Лукашенко решиться наступать с севера

В приграничных районах Беларуси происходит развитие дорожной инфраструктуры в сторону Украины, обустраиваются артиллерийские позиции. Однако масштабной подготовки к агрессии с территории Беларуси не наблюдается.

Об этом в эфире 24 Канала отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, озвучив, что даже учитывая то, что Беларусь размещает артиллерийские позиции, в случае угрозы в Украине есть дроны, которым трудно будет противостоять. Поэтому паниковать пока, по его словам, не стоит.

Смотрите также Путин активно готовится: на какой рискованный шаг пойдет Кремль и при чем здесь Беларусь

Лукашенко невыгодно начинать наступление

Экс-сотрудник СБУ объяснил, что сейчас нет существенного скопления военных на границе с Беларусью, из-за чего следовало бы сейчас беспокоиться. Однако он подчеркнул, что за ситуацией надо наблюдать, держать ее в фокусе внимания, но и не поддаваться панике.

Вся белорусская армия – это 45 тысяч военнослужащих. Я убежден, что от Лукашенко сейчас никаких шагов к осуществлению наступления на территорию Украины не просматривается,

– озвучил Ступак.

Он добавил, что самопровозглашенному президенту Беларуси сейчас кажется, что его вытаскивают из информационной блокады, с ним устанавливает связи американский лидер Трамп, начинает снимать определенные санкции с белорусских компаний. Учитывая такое, Лукашенко сейчас точно невыгодно это потери.

По словам экс-сотрудника СБУ, стоит принимать во внимание и то, что территория Беларуси очень компактная. С юга на север, с запада на восток – до 500 километров. К слову, украинские дроны летают на расстояние до 1,5 тысячи километров.

Если Беларусь попытается прибегнуть к провокациям или наступлению, то до конца суток того дня лишится своих двух огромных НПЗ, все остальные небольшие нефтеперерабатывающие заводы будут уничтожены в течение недели,

– заверил Ступак.

Эффект домино: что было бы, если бы Лукашенко решился на агрессию?

Напоследок экс-сотрудник СБУ напомнил, что сегодня на стороне Украины воюет подразделение белорусских патриотов (полк имени Кастуся Калиновского). Ступак отметил, что в случае агрессии со стороны Беларуси на месте военного украинского командования можно было бы рассмотреть вариант завершения миссии этого полка на территории Украины и предложить этим военным вернуться домой (предоставив оружие), чтобы снести режим Лукашенко.

"Они могли бы зайти в первое село, агитировать людей, захватить райотдел милиции, раздать оружие людям, потом пойти в следующее село, дальше – в районный центр. Сработал бы эффект домино. Думаю, что на территории Беларуси у нас было бы огромное количество союзников и для режима этой страны тогда все завершится очень плохо", – подытожил Ступак.

Напомним! Ранее Лукашенко сделал заявление, что его страна находится в подготовке к войне, чтобы иметь возможность противостоять вызовам. Он отметил, что "мирного времени быть не может". Вместе с этим он подчеркнул, что Беларусь не стремится воевать.

Россия хочет напугать Украину, чтобы та перебросила резервы с Донбасса

По мнению военного эксперта Василия Пехньо, тема возможного наступления с территории Беларуси активизировалась для того, чтобы вытащить украинские резервы из Донецкой области для усиления границы, а также вызвать панику у людей, которые живут на Житомирщине. Зеленский, поднимая эту тему, тем самым показывает, что украинская разведка знает о планах врага – России, которая хотела бы воспользоваться Беларусью.

Развитие артиллерийских позиций, дорог, переправ, пограничных застав может быть свидетельством подготовки агрессии? Может, но надо следить за 2 факторами. Первый: наполняются ли эти позиции артиллерией и происходит ли перемещение войск. Второй: если такое перемещение есть, то какая численность группировок и каково их качество,

– объяснил Пехньо.

Есть ли угроза для Украины со стороны Беларуси: мнения других экспертов