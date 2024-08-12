Есть вопросы к российскому ОДКБ: что пытается показать Лукашенко, перебрасывая технику в Украину

Беларусь перебрасывает на границу с Украиной тяжелую технику. Ранее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что нужно перекрыть Киевское и Черниговское направления. Однако такие действия являются лишь попытками затянуть время.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что самопровозглашенный президент Беларуси не имеет целью начинать эскалацию на границе с Украиной. Организация договора о коллективной безопасности не функционирует же так, как это должно быть.

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Что пытается показать Лукашенко

По словам политолога, с одной стороны, Лукашенко интенсифицирует отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, с другой – делает шаги, чтобы не допустить дальнейшей эскалации в направлении приграничья Беларуси и Украины. Между нашей страной и Беларусью есть же каналы для коммуникации.

Там на сегодня смогли находить компромиссные формы для того, чтобы не допускать дальнейшей эскалации несмотря на давление Кремля,

– отметил Чаленко.

Политолог отметил, что здесь также есть вопрос функционирования российского ОДКБ, ведь союзные договоренности России и Беларуси де-факто не работают. Даже учитывая общую систему противовоздушной обороны.

Самопровозглашенный президент Беларуси же будет делать все, чтобы до последнего оттянуть применение собственных войск. В белорусской армии тема возможного нападения на Украину имеет крайне низкую поддержку.

Лукашенко боится, что его войска развернутся против него и снесут его режим,

– добавил Чаленко.