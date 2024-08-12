Таку думку 24 Каналу висловив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що самопроголошений президент Білорусі не має на меті розпочинати ескалацію на кордоні з Україною. Організація договору про колективну безпеку не функціонує ж так, як це мало б бути.

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Що намагається показати Лукашенко

За словами політолога, з одного боку, Лукашенко інтенсифікує відносини з російським диктатором Владіміром Путіним, з іншого – робить кроки, аби не допустити подальшої ескалації в напрямку прикордоння Білорусі та України. Між нашою країною та Білоруссю є ж канали для комунікації.

Там на сьогодні змогли знаходити компромісні форми для того, щоб не допускати подальшої ескалації попри тиск Кремля,

– зауважив Чаленко.

Політолог наголосив, що тут також є питання функціонування російського ОДКБ, адже союзні домовленості Росії та Білорусі де-факто не працюють. Навіть враховуючи спільну систему протиповітряної оборони.

Самопроголошений президент Білорусі ж буде робити все, аби до останнього відтягнути застосування власних військ. В білоруській армії тема можливого нападу на Україну має вкрай низьку підтримку.

Лукашенко боїться, що його війська розвернуться проти нього та знесуть його режим,

– додав Чаленко.