Мінськ прагне змусити нервувати військово-політичне керівництво України, аби спонукати забрати військові підрозділи з Курщини. Детальніше 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

До теми Білорусь перекидає техніку на кордон: чи може Лукашенко застосувати війська

Більше про задум Лукашенка

Колишній співробітник СБУ розповів, що білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко не хоче нікого рятувати. Він втомився і займається своїми аграрними питаннями, що можна побачити у його соцмережах.

Уламки "українських безпілотників", які нібито знайшли на території Білорусі, найімовірніше, привезли з Росії та розкидали по деревах. Для того, аби змусити Лукашенка віддати наказ підтягнути свої війська та техніку ближче до українського кордону: з нашого боку до Київщини та Чернігівщини, з їхнього – Гомельський та Мозирський напрямки.

У такий спосіб хочуть змусити нервувати Генштаб, Офіс Президента, і щоб Головком віддав наказ на кшталт "трохи попустували в Курську, забираємо війська й знову підтягуємо до білоруського кордону, як було у липні 2024 року". Історія з білоруською технікою – це великий блеф. Логіка така: хто перший кліпне очима, той програв,

– констатував Іван Ступак.