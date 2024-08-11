Головною метою прориву кордону у Курську область є намагання "розтягнути фронт" та "дестабілізувати Росію". Про це журналістам повідомив високопоставлений представник української безпеки.

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Яка основна мета дій у Курській області

Журналісти зазначили, що буцімто українські підрозділи у вівторок увійшли на територію Росії завдякиі раптовій атаці, яка переросла в найзначніший транскордонний напад з початку повномасштабних бойових дій з лютого 2022 року.

Ми йдемо в наступ. Мета – розтягнути позиції ворога, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити свій кордон,

– сказав чиновник на умовах анонімності.

Російська армія заявила, що нібито Україна залучила близько 1 000 солдатів до операції. Однак співрозмовник відповів, що кількість військових, яка бере участь у штурмі "набагато більша".

За словами посадовця, цей наступ також мав важливий психологічний ефект в самій Україні.

"Напад значно підняв моральний дух української армії, держави та суспільства. Ця операція показала, що ми можемо йти в наступ, рухатися вперед", – пояснив чиновник.

Він також зауважив, що схоже, що у росіян проблеми з координацією та готовністю до дій. Однак посадовець зауважив, що наразі від цієї операції мало ефекту для бойових дій на сході.

Ситуація в основному не змінилася. Їхній тиск на сході триває, вони не відводять війська звідти. Лише інтенсивність атак трохи знизилася,

– підкреслив співрозмовник французьких журналістів.

Чи передбачена анексія території Курської області

Посадовець також сказав, що "українські війська" дотримуватимуться міжнародного гуманітарного права, перебуваючи на території Росії, і не планують анексувати території, які вони зараз контролюють.

"Немає жодної ідеї анексії... Ми діємо в суворій відповідності до міжнародного права", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи було метою захоплення Курської АЕС біля кордону, він сказав, що "подивимося, як буде розвиватися Курська операція".

Український чиновник також спростував інформацію, що західні партнери Києва нібито не були поінформовані про цей наступ.