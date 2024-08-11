Главной целью прорыва границы в Курскую область является попытка "растянуть фронт" и "дестабилизировать Россию". Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель украинской безопасности.

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Какова основная цель действий в Курской области

Журналисты отметили, что якобы украинские подразделения во вторник вошли на территорию России благодаря внезапной атаке, которая переросла в самое значительное трансграничное нападение с начала полномасштабных боевых действий с февраля 2022 года.

Мы идем в наступление. Цель – растянуть позиции врага, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку они не в состоянии защитить свою границу,

– сказал чиновник на условиях анонимности.

Российская армия заявила, что якобы Украина привлекла около 1 000 солдат к операции. Однако собеседник ответил, что количество военных, участвующих в штурме "гораздо больше".

По словам чиновника, это наступление также имело важный психологический эффект в самой Украине.

"Нападение значительно подняло моральный дух украинской армии, государства и общества. Эта операция показала, что мы можем идти в наступление, двигаться вперед", – пояснил чиновник.

Он также отметил, что похоже, что у россиян проблемы с координацией и готовностью к действиям. Однако чиновник отметил, что пока от этой операции мало эффекта для боевых действий на востоке.

Ситуация в основном не изменилась. Их давление на востоке продолжается, они не отводят войска оттуда. Только интенсивность атак немного снизилась,

– подчеркнул собеседник французских журналистов.

Предусмотрена ли аннексия территории Курской области

Чиновник также сказал, что "украинские войска" будут придерживаться международного гуманитарного права, находясь на территории России, и не планируют аннексировать территории, которые они сейчас контролируют.

"Нет никакой идеи аннексии... Мы действуем в строгом соответствии с международным правом", – сказал он.

Отвечая на вопрос, был ли целью захвата Курской АЭС у границы, он сказал, что "посмотрим, как будет развиваться Курская операция".

Украинский чиновник также опроверг информацию, что западные партнеры Киева якобы не были проинформированы об этом наступлении.