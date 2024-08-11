Российская армия фактически пропустила рейд на собственную территорию, что свидетельствует о значительных пробелах в обороне. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, какие именно ошибки россиян привели к прорыву на Курщине.

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Рейд в Курскую область можно считать таким же успешным, как освобождение Харьковщины в 2022 году. Тогда обвал фронта за первые 3 – 4 дня боевых действий в контрнаступательном формате составлял от 50 до 60 километров. Харьковская операция была интенсивнее, и это было освобождение украинской территории.

Если принимать во внимание, что в Курской области продвижение происходило на вражеской территории, это феноменально,

– отметил Коваленко.

В связи с этим фиаско обороны россиян было обусловлено 3 факторами.

Комплектация войск

Ответственной за оборону Курщины является группа войск "Север", в которую входят три подгруппы: "Курск", "Брянск" и "Белгород". Наиболее боеспособная – "Белгород", которая именно сейчас ведет боевые действия на севере Харьковщины.

"Соответственно группа войск "Брянск" и "Курск" укомплектована так, чтобы даже не прикрывать границу, а лишь имитировать ее прикрытие. Общее количество группы войск "Курск" составляло примерно 10 тысяч личного состава. Однако он не имел штатной комплектации по технике", – объяснил он.

Планирование прорыва

Когда готовился прорыв в Курскую область, направления продвижения были настолько профессионально спланированы, что остановить эти силы было невозможно. Движение подразделений происходило не только вдоль логистических артерий, трасс, но также и вдоль рек, которые выполняли функции фортификаций.

"Например, движение в направлении российского города Суджа шло вдоль трассы Р-200 и было прикрыто с левого фланга рекой Олешня. После того как населенные пункты, которые находились с левой стороны Р-200, перешли под контроль соответствующих подразделений, они уже были прикрыты естественной преградой", – отметил Коваленко.

Проблемы со связью

Провал обороны россиян на Курщине произошел, в том числе, и из-за полного отсутствия системы профессиональной связи. Когда система управления была нарушена, некоторые подразделения не выполняли свои функции профессионально. В частности подразделение "Ахмат", как только начала работать артиллерия, сразу ушло со своих позиций, оставив там одних срочников.

Среди пленных россиян, по его словам, также большое количество срочников, которые пошли служить в российскую армию, но не намеревались подписывать контракт и умирать за эфемерные идеи Путина ни на территории Украины, ни на территории России.

"Все эти факторы привели к такому результату, а также то, что российское военно-политическое командование в первые 48 – 72 часов с начала прорыва фактически находилось в "анабиозе". Только сейчас начались определенные действия, чтобы приостановить продвижение подразделений в Курской области", – отметил Александр Коваленко.