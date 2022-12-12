Однако пока угрозы нападения нет, в ближайшие месяцы ее тоже не будет. Об этом 24 канала сказал военный эксперт Роман Свитан.
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Что происходит в Беларуси
По словам военного эксперта, пока наша разведка не доложит о проведении полной мобилизации с постановкой в строй и насыщением техникой – беспокоиться не стоит.
"Десять танков, которые возят по Беларуси – из Витебской в Брестскую область и наоборот – ни о чем не говорят. Когда будет более-менее реальная угроза, наша разведка доложит. Доложит не только командованию, но и народу Украины, как делала это раньше", – акцентирует Свитан.
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Известно, что в Беларуси проходят определенные учения с целью согласования русских и белорусских войск. Сегодня командование белорусской армии подчиняется российскому генштабу.
Количественный состав белорусской армии не готов даже к обороне страны. Имеющееся количество войск может оборонять максимум Минск. Не более,
– утверждает военный эксперт.
Свитан отмечает: как военная сила белорусская армия сегодня не представляет угрозы для нас. Несмотря на это, на границе с Беларусью находится определенное количество наших войск, которые могли бы участвовать в боях на Юге и Востоке Украины.
Планирует ли Лукашенко вступать в войну
- Беларусь всеми силами пытается продемонстрировать непричастность к войне в Украине, однако это удается плохо. По словам корреспондента "Радио свобода" в Беларуси Валерия Калиновского, Александр Лукашенко до последнего хочет уберечь себя, потому не вступает в войну.
- Журналист подчеркнул, что угроза нападения со стороны Беларуси остается, однако она невелика. Также существует возможность становления уже не пророссийского, а полностью российского режима в стране.
- Несмотря на это, самопровозглашенный президент все еще удерживает контроль над своей армией. Калиновский считает, что Лукашенко опасается за свою судьбу после войны, потому и хочет сохранить как Беларусь, так и себя в стране как диктатора.