Проте наразі загрози нападу немає, найближчими місяцями її також не буде. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Роман Світан.

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Що відбувається у Білорусі

За словами військового експерта, поки наша розвідка не доповість про проведення повної мобілізації з постановкою у стрій й насиченням технікою – турбуватися не варто.

"Десять танків, які возять по Білорусі – з Вітебської в Брестську область і навпаки – ні про що не говорять. Коли буде більш-менш реальна загроза, наша розвідка доповість. Доповість не лише командуванню, а й народу України, як робила це раніше", – акцентує Світан.

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Відомо, що у Білорусі відбуваються певні навчання з метою злагодження російських та білоруських військ. Сьогодні командування білоруської армії підпорядковується російському Генштабу.

Кількісний склад білоруської армії не готовий навіть для оборони країни. Та кількість військ, яка є, може обороняти максимум Мінськ. Не більше,

– стверджує військовий експерт.

Світан наголошує: як військова сила білоруська армія сьогодні не становить загрози для нас. Попри це, на кордоні з Білоруссю утримується певна кількість наших військ, які могли б брати участь у боях на Півдні й Сході України.

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