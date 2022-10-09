Беларусь готовится отправить России 13 эшелонов с боеприпасами и перемещает танки

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, вероятно, приступил к передаче России тяжелой бронетехники. Из Беларуси в направлении России зафиксировали движение эшелонов с военной техникой.

В Генштабе ВСУ вечером 9 сентября сообщили, что Россия использует для войны против Украины военные склады и арсеналы Беларуси. В частности, в ближайшее время планируется перемещение на территорию России еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами.

К теме Россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной, – ГУР

В Россию перебрасывают танки Т-72А

На фоне информации от Генштаба ВСУ активисты из "Белорусских Гаюн" опубликовали видео, как из Беларуси в направлении России перебрасывают технику. Видео снято на железнодорожной станции "Орша" (Витебская область). Дата съемки – приблизительно утро 9 октября.

Переброска техники из Беларуси в Россию: видео

Как отметили активисты, на видео можно увидеть не менее 12 танков Т-72А, а также вагон с военнослужащими.

Сообщается, что танки Т-72А не состоят на вооружении белорусской армии. Основным боевым танком вооруженных сил Беларуси является Т-72Б.

Активисты предполагают, что танки Т-72А были сняты с хранения вооруженных сил Беларуси, а также режим Лукашенко приступил к передаче России тяжелой бронетехники, снятой с хранения.

Следует добавить, что в Генштабе ВСУ также сообщили, что руководство России ведет переговоры с третьими странами по покупке оружия и комплектующих.

В частности, ведутся переговоры по закупкам артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня.

Это важно – в Беларусь доставили дроны для атаки Западной Украины: смотрите видео