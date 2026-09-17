Беларусь сосредоточила войска у границ НАТО

Беларусь проводит четырехдневные военные учения недалеко от границ с Польшей и Литвой. Часть маневров проходит вблизи Сувальского коридора – стратегического участка, соединяющего страны Балтии с остальной частью НАТО.

Об этом пишут российские СМИ.

Что известно о передислокации войск?

Военные учения в Беларуси продлятся с 15 по 18 сентября. К маневрам привлечены подразделения Западного оперативного командования, в частности механизированные и танковые батальоны.

По данным белорусского Минобороны, военные отрабатывают охрану государственной границы, противодействие диверсионным группам, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.

Практические действия войск проходят сразу на нескольких полигонах. В частности, на полигоне "Гожа" в Гродненской области, который расположен непосредственно у границы с Литвой. Также военные проводят учения на Брестском и Ружанском полигонах. Они расположены примерно в 15 и 60 километрах от польской границы соответственно.

Часть учений проходит вблизи Сувальского коридора – участка польско-литовской границы, имеющего важное стратегическое значение для НАТО. Он простирается примерно на 104 километра и является единственным сухопутным сообщением стран Балтии с остальной территорией НАТО. Он расположен между Беларусью и российской Калининградской областью.

Из-за географического положения этот участок регулярно привлекает внимание в контексте безопасности восточного фланга НАТО.

В белорусском Минобороны заявили, что нынешние маневры носят "исключительно оборонительный" характер. В ведомстве также утверждают, что количество военнослужащих и техники не превышает пороговых значений, определенных Венским документом 2011 года. При таких условиях государства-участники не обязаны заранее уведомлять о проведении учений.

В то же время точное количество военных и техники, задействованных в маневрах, Минск не раскрывает.

Напомним, что в настоящее время Украина не фиксирует наращивания белорусских войск и техники непосредственно у своей границы. В то же время Россия потенциально может использовать территорию Беларуси для усиления своих действий в этом направлении.

Беларусь регулярно проводит проверки боеготовности и военные учения. Однако Минск пока пытается избегать прямого масштабного вовлечения собственной армии в войну против Украины.