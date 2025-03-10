Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, отметив, что Александр Лукашенко может отдать США целое предприятие. Если Дональд Трамп в этом заинтересуется, Лукашенко окажется "у Бога за пазухой".

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Какую схему придумал Лукашенко и что она ему принесет

По словам заместителя руководителя, идею с поиском полезных ископаемых Лукашенко вынашивает уже долгое время. Он постоянно вызывал на разговоры министров природных ресурсов и жаловался, что всю нефть уже добыли во времена СССР.

Он продает "кота в мешке", пытается использовать историю, которую американцы предложили Украине. Однако он нет ничего такого предложить, например, литий, алюминий или нефть,

– подчеркнул он.

Латушко отметил, что Беларусь имеет только один "товар" – калийные удобрения. Лукашенко может предложить Соединенным Штатам забрать "Славкалий" – предприятие для разработки новых залежей калийного удобрения на территории Беларуси. Тогда бы американцы могли добывать и продавать продукцию на своем рынке.

Это связано с Канадой, именно там есть одно из крупнейших предприятий по добыче калийного удобрения. Америка начала с Канадой торговую войну и здесь появляется Лукашенко с предложением,

– объяснил Латушко.

Цель белорусского диктатора относительно такого предложения очевидна – он хочет, чтобы Трамп не давил на него и снял санкции против Беларуси.

Заместитель руководителя добавил, что в этой истории может пострадать Литва. Именно через нее проходит прямая и дешевая дорога для экспорта калийного удобрения из Беларуси, которая сейчас вынуждена это делать обходными длинными дорогами России. Если США заинтересуются в предложении Лукашенко, они будут давить на Литву.

К слову, не только Лукашенко "падок" на сотрудничество с Вашингтоном. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с США в сфере редкоземельных металлов. Он также поручил наладить полный цикл индустрии, обеспечить добычу редкоземельных металлов, которые необходимы в микроэлектронике в энергетике.