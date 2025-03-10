Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко, зауваживши, що Алєксандр Лукашенко може віддати США ціле підприємство. Якщо Дональд Трамп у цьому зацікавиться, Лукашенко опиниться "в Бога за пазухою".

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Яку схему придумав Лукашенко і що вона йому принесе

За словами заступника керівника, ідею з пошуком корисних копалин Лукашенко виношує вже довгий час. Він постійно викликав на розмови міністрів природних ресурсів та бідкався, що всю нафту вже видобули за часів СРСР.

Він продає "кота в мішку", намагається використати історію, яку американці запропонували Україні. Однак він немає нічого такого запропонувати, наприклад, літій, алюміній чи нафту,

– наголосив він.

Латушко зауважив, що Білорусь має лише один "товар" – калійні добрива. Лукашенко може запропонувати Сполученим Штатам забрати "Славкалій" – підприємство для розробки нових покладів калійного добрива на території Білорусі. Тоді б американці могли видобувати та продавати продукцію на своєму ринку.

Це пов'язано з Канадою, саме там є одне з найбільших підприємств з видобутку калійного добрива. Америка почала з Канадою торгівельну війну і тут з'являється Лукашенко з пропозицією,

– пояснив Латушко.

Ціль білоруського диктатора щодо такої пропозиції очевидна – він хоче, щоб Трамп не тиснув на нього та зняв санкції проти Білорусі.

Заступник керівника додав, що в цій історії може постраждати Литва. Саме через неї проходить пряма та дешева дорога для експорту калійного добрива з Білорусі, яка зараз вимушена це робити обхідними довгими дорогами Росії. Якщо США зацікавляться у пропозиції Лукашенка, вони будуть тиснути на Литву.

До слова, не лише Лукашенко "ласий" на співпрацю з Вашингтоном. Російський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія готова співпрацювати з США у сфері рідкісноземельних металів. Він також доручив налагодити повний цикл індустрії, забезпечити видобуток рідкісноземельних металів, які необхідні в мікроелектроніці в енергетиці.