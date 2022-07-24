О соседстве с беларусью, поддержке европейцев и бескомпромиссной любви к Украине – говорили с председателем Волынского облсовета Григорием Недопадом. Далее – основные цитаты.

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беларусь молчит

До полномасштабного вторжения у нас были тесные отношения с беларусью. Судьбы семей смешаны. Сейчас многие молчат, может молчание и означает тихую поддержку. Есть два таможенных перехода, которые закрыты. Мы готовы с ненавистью встречать врага.

Именно на территории Волыни зародилась УПА. Люди, партнеры выдыхаются, но мы должны растянуть период, на который нужна помощь.

Отношения разорваны. То, что нам доносит разведка, они пытаются мобилизовать армию, но люди не хотят туда идти. А на политическом уровне у них кумовство с путиным.

Экономические вызовы

Волынь – не такая бюджетно богатая, как Полтавщина. Есть перевыполнение, но бизнес на 100% не заработал. Были проблемы с тем, чтобы люди не ходили в лес, ведь у нас сезон ягод, грибов. Для определенной категории людей это основной заработок.

Такого комфорта для жизни, как в Украине, больше нет. Коррупции в Европе тоже хватает.

Проблемы с посевной в Украине отзовутся по пищевой корзине граждан других государств. Это уже понимают в Европе.

Полный разговор доступен здесь: