Про сусідство з білоруссю, підтримку європейців та безкомпромісну любов до України – говорили з головою Волинської облради Григорієм Недопадом. Далі – основні цитати.

Читайте більше Полтавщина: окупанти прийшли на бурову й просили їсти

білорусь мовчить

До повномасштабного вторгнення у нас були тісні відносини з білоруссю. Долі сімей змішані. Зараз багато хто мовчить, може мовчання й означає тиху підтримку. Є два митних переходи, які закриті. Ми готові з ненавистю зустрічати ворога.

Саме на території Волині зародилася УПА. Люди, партнери видихаються, але ми маємо розтягнути період, на який потрібна допомога.

Стосунки розірвані. Те, що нам доносить розвідка, вони намагаються мобілізувати армію, але люди не хочуть туди йти. А на політичному рівні у них кумівство з путіним.

Економічні виклики

Волинь – не така бюджетно багата, як Полтавщина. Є перевиконання, але бізнес на 100% не запрацював. Мали проблеми з тим, щоб люди не ходили в ліс, адже в нас сезон ягід, грибів. Для певної категорії людей це основний заробіток.

Такого комфорту для життя, як в Україні, більше немає ніде. Корупції в Європі теж вистачає.

Проблеми з посівною в Україні відгукнуться по харчовому кошику громадян інших держав. Це вже розуміють в Європі.

Повна розмова доступна до перегляду тут: