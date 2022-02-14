Беларусь пригласила Литву и Латвию на совместные с Россией военные учения

Беларусь решила расширить военные учения, проводимые совместно с Россией. Присоединиться к ним Минск пригласил Литву и Латвию.

Приглашение Беларусь направила представителям Литвы и Латвии. Кроме того, предложения отправили и аккредитованным военным атташе.

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Заметим, что ни Литва, ни Латвия никак на это не отреагировали.

Ранее страны просили Минск объяснить концентрацию войск

Литва, Латвия и Эстония 9 февраля, ссылаясь на Венский документ, обратились к Беларуси с просьбой объяснить концентрацию войск на ее территории. Государства потребовали предоставить информацию о:

численности военнослужащих России и Беларуси, участвующих в учениях,

привлеченной военной технике,

планируемом возвращении военных подразделений на места их обычной дислокации.

Что известно о военных учениях в Беларуси

На территории Беларуси с 10 по 20 февраля проходят совместные с Россией военные учения "Союзная решимость-2022". Кремль стянул в страну столько войск и техники, что в Евросоюзе даже начали говорить об угрозе оккупации Беларуси.

Российские войска на территории страны угрожают и Украине, поскольку находятся близко к нашей границе. Чтобы снизить напряжение, министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Украинский чиновник рассказал, что разговор был откровенным. Стороны отметили, что не несут военной угрозы друг другу.

Министры договорились, что украинский атташе по вопросам обороны отправиться в Беларусь на учения "Союзная решимость", а белорусский – прибудет в Украину на тренировку "Метель-2022".

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Минск пригласил на совместные российско-белорусские учения на своей территории представителей Литвы и Латвии и аккредитованных военных атташе. Об этом сообщает постоянное представительство страны при ОБСЕ. В то же время ответа пока не последовало.

Ранее сегодня министрами обороны Беларуси и Украины была достигнута договоренность пустить на вышеупомянутые учения украинского военного атташе. А представитель Беларуси отправится в Украину на учения "Метель 2022". Похоже, мы видим попытки сторон немного успокоить ситуацию.