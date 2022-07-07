В беларуси уже прямо угрожают Польше ударом в случае "провокаций Запада"

В беларуси уже прямо говорят, что могут нанести удары по инфраструктуре Польши. Такой поступок они называют "ответом на провокации Запада".

Такие угрозы прозвучали от заместителя начальника генштаба белорусской армии генерала-майора руслана косыгина.

Кстати Ударных групп со стороны беларуси пока нет, но есть маркеры нагнетания, – Минобороны

Сказки об "угрозах от Запада"

косыгин сказал, мол, территория Польши и стран Балтии "превращается в полигон", где США вроде бы планируют "разрешить в Европе еще один кровавый конфликт против россии и союзников".

Как доказательство этого бреда косыгин привел пример проведения военных учений. Также он говорит о "попытках отдельных польских политиков инициировать возвращение так называемых исконно польских земель". Он подразумевает западные регионы Украины и беларуси.

По словам политика, это якобы свидетельствует о "подготовке к ведению военных действий на восточном направлении".

беларусь может атаковать Польшу

Далее косыгин намекнул, что, в случае начала конфликта, территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, в частности, центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты.

В заключение белорус пригрозил "адекватным и жестким" ответом на так называемые "провокации".

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