Он заявил, что они могут применить ядерку, если "суверенитету" и "независимости" страны будет угрожать опасность. Белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко объяснил 24 Каналу, почему это фейковые упреки.

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С чего началось запугивание ядерным оружием

В первые дни полномасштабного вторжения России против Украины заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев постоянно угрожал применением ядерного оружия Киеву и Западу. В какой-то момент все поняли, что это бред сумасшедшего, а американцы по разным каналам дали определенный ответ.

В дальнейшем эту тему поднял Александр Лукашенко по инициативе Владимира Путина, когда заявил о перемещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Тогда еще пропагандистка Ольга Скабеева брала у Лукашенко интервью, где он хвастался о "красном телефоне" и что погибнут миллионы людей. Но опять-таки все обошлось.

Сейчас необходимо было уже привлечь пророссийского генерала, нового начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Павла Муравейко. Этому предшествовали учения якобы с применением тактического ядерного оружия. Однако белорусские расследователи обнаружили муляжи на одном из аэродромов, а не самолеты и ядерные боеприпасы. Поэтому это фейковые информационно-пропагандистские истории.

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Каким будет ответ Беларуси в случае применения ядерки

Уже 3 июля Лукашенко будет праздновать "день независимости". Предполагается, что на парад привезут "Искандеры" с пометками "радиация", будто внутри будут тактические ядерные ракеты. А сам белорусский диктатор будет на трибуне, в своей убогой форме с непонятными погонами. Даже военные говорят, что Лукашенко выглядит как верный идиот, но ему это нравится.

Рядом будет стоять Муравейко. И, возможно, они будут держать в руках ядерную кнопку, демонстрировать свою мощь, готовность применить ядерное оружие. И у меня всегда возникает вопрос: кто ты такой генерал Муравейко, чтобы распоряжаться жизнью моих детей, близких, родных и моей страной? Кто дал тебе право делать такие публичные заявления, что мы готовы и нет никаких препятствий для применения ядерного оружия?

– подчеркнул оппозиционер.

"Дает ли он отчет, что будет ответ? Этот ответ будет означать полное уничтожение Беларуси. Однако этот генерал с улыбкой на лице сидит в кресле, дает интервью журналисту о том, как будет применять ядерное оружие. Таких генералов нужно в "новинки" отправлять. "Новинки" – это психиатрическая больница возле Минска", – констатировал Павел Латушко.