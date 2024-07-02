Він заявив, що вони можуть застосувати ядерку, якщо "суверенітету" та "незалежності" країни загрожуватиме небезпека. Білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко пояснив 24 Каналу, чому це фейкові закиди.

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З чого розпочалося залякування ядерною зброєю

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії проти України заступник голови радбезу Дмітрій Мєдвєдєв постійно погрожував застосуванням ядерної зброї Києву та Заходу. Якоїсь миті усі зрозуміли, що це марення божевільного, а американці по різних каналах дали певну відповідь.

Надалі цю тему порушив Алєксандр Лукашенко з ініціативи Владіміра Путіна, коли заявив про переміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Тоді ще пропагандистка Ольга Скабєєва брала у Лукашенка інтерв'ю, де він хвалився про "червоний телефон" і що загинуть мільйони людей. Але знову-таки все обійшлося.

Зараз необхідно було уже залучити проросійського генерала, нового начальника Генштабу Збройних сил Білорусі Павла Муравєйка. Цьому передувало навчання нібито із застосуванням тактичної ядерної зброї. Проте білоруські розслідувачі виявили муляжі на одному з аеродромів, а не літаки та ядерні боєприпаси. Тому це фейкові інформаційно-пропагандистські історії.

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Якою буде відповідь Білорусі у разі застосування ядерки

Уже 3 липня Лукашенко святкуватиме "день незалежності". Передбачається, що на парад привезуть "Іскандери" з позначками "радіація", буцім всередині будуть тактичні ядерні ракети. А сам білоруський диктатор буде на трибуні, у своїй убогій формі з незрозумілими погонами. Навіть військові кажуть, що Лукашенко виглядає як вірний ідіот, але йому це до вподоби.

Поряд стоятиме Муравєйко. І, можливо, вони триматимуть у руках ядерну кнопку, демонструватимуть свою міць, готовність застосувати ядерну зброю. І у мене завжди постає питання: хто ти такий генерал Муравєйко, щоб розпоряджатися життям моїх дітей, близьких, рідних та моєю країною? Хто дав тобі право робити такі публічні заяви, що ми готові й немає жодних перешкод для застосування ядерної зброї?

– наголосив опозиціонер.

"Чи дає він звіт, що буде відповідь? Ця відповідь означатиме повне знищення Білорусі. Проте цей генерал з усмішкою на обличчі сидить у кріслі, дає інтерв'ю журналісту про те, як застосовуватиме ядерну зброю. Таких генералів потрібно в "новинки" відправляти. "Новинки" – це психіатрична лікарня біля Мінська", – констатував Павло Латушко.