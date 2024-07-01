Про це заявив голова комітету у справах розвідки Палати представників США Майк Тернер під час брифінгу у Києві.

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Ядерки у Білорусі немає

Як і раніше повідомлялося, немає жодних ознак того, що Білорусі було передано тактичну зброю,

– заявив Тернер.

Відповідаючи на запитання щодо бездіяльності колишнього президента США Дональда Трампа на початку російського вторгнення в Україну, Тернер підкреслив, що Трамп був першим американським лідером, який надав летальну допомогу Збройним Силам.

"Тому Америка стоїть на боці України, і ми стоятимемо, незалежно від політичних перемог чи зрушень, які можуть відбутися в нашій країні", – зазначив конгресмен.

До слова, нещодавно голова Генштабу Білорусі заявив про готовність країни застосувати нестратегічну ядерну зброю для захисту суверенітету та незалежності. Зазначимо, що наприкінці квітня 2024 року Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія розмістила в Білорусі кілька десятків ядерних боєприпасів.