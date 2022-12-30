Об этом 24 каналу рассказал журналист и аналитик из Беларуси Игорь Ильяш. По его словам, пока нет оснований утверждать, что Минск использует этот инцидент как повод для полноценного вступления в войну против Украины.
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Белорусские власти отреагировали довольно сдержанно
Как отметил Ильяш, падение ракеты с ЗРК С-300 стало достаточно неожиданным для местных властей. Ведь первая реакция на этот инцидент была только через 4 часа. А потом там начали рассказывать, что ракету якобы сбила белорусская ПВО.
Впрочем, реакция местных СМИ и власти была достаточно сдержанной. Если бы они хотели использовать это как повод вступить в войну, то сразу начали бы кричать об агрессии. Этого нет.
Это все выглядит довольно невинно в информационном пространстве. Показательным было заявление брестского военного комиссара Коновалова, который сказал, что местным жителям волноваться не надо, потому что такие случаи порой бывают,
– отметил Ильяш.
Может ли Беларусь использовать падение ракеты с С-300 для вступления в войну: смотрите видео
В Беларуси упала ракета с С-300: коротко
- Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине 29 декабря. В ходе атаки одна из ракет ЗРК С-300 упала в поле в Беларуси.
- В Беларуси уже придумали 2 версии, что на самом деле произошло. По их мнению, это мог быть ненамеренный запуск ракет по разным причинам или так называемая "провокация от ВСУ".
- В Минобороны Украины отметили, что Украина имеет безусловное право защищать свое воздушное пространство. Там готовы объективно расследовать инцидент с приглашением авторитетных экспертов из других стран. Главное, чтобы они не были связаны с Россией.