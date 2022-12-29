В ведомстве отметили, что 29 декабря Россия совершила очередное преступление – массированный обстрел мирных украинских городов. По предварительным оценкам, территорию нашего государства атаковали крылатыми ракетами типа Х-101/Х-555, "Калибр", Х-22 и Х-32, противорадиолокационными ракетами Х-31П, а также дронами Shahed-131/136.
К теме В минобороны Беларуси заявили, что их силы ПВО "сбили украинскую ракету"
В Минобороны Украины отреагировали на обвинения Беларуси
В Минобороны отметили, что 29 декабря оккупанты применили более 11 дронов и 69 крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, самолетов Ту-22М3 и кораблей черноморского флота РФ. Кроме того, по украинским городам в прифронтовой зоне россияне применили зенитные управляемые ракеты С-300. В результате ракетных ударов разрушения получили более 18 жилых домов и 10 объектов критической инфраструктуры в 10 областях.
Самое страшное, что снова пострадали мирные люди. Мир не может стоять в стороне от этих преступлений. Так называемые нейтральность, осторожность и сдержанность – это поддержка государства-террориста,
– говорится в заявлении Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что международное сообщество должно прибегнуть к более решительным действиям, чтобы:
- лишить Россию возможностей продолжать варварство и ракетный террор против мирного населения и гражданских объектов Украины,
- усилить оборонный, противовоздушный и противоракетный потенциал Украины.
"Украина продолжает сопротивление российскому варварству и агрессии, осуществляя свое безоговорочное право на самооборону, согласно статье 51 Устава ООН. Что касается утверждений белорусской стороны, украинской стороне известны отчаянные и настойчивые стремления Кремля втянуть Беларусь в свою страну", – добавили в Минобороны.
Поэтому Украина не исключает сознательной провокации со стороны России, которая проложила такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси.
"Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, готова к проведению в Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси вследствие отражения массированного ракетного удара РФ", – заявили в ведомстве.
Украина готова пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из государств, не связанных с поддержкой России в какой-либо форме.
Падение ракеты в Беларуси: коротко
- Утром 29 декабря в минобороны Беларуси рассказали, что вблизи села Горбаха Брестской области упала ракета от ЗРК С-300. Там сразу же заявили, что она принадлежит Украине.
- Падение ракеты произошло во время массированной атаки Украины со стороны России. Оккупанты в десятый раз массированно обстреляли украинские города.
- В Воздушных силах ВСУ не исключают, что в Беларуси могли упасть обломки. Однако защитники призывают не верить информации режима Александра Лукашенко.
- Минобороны Беларуси убеждает, что ракета не просто упала на их территорию. Мол, ее сбили силы ПВО.