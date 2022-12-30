Беларусь, которую Россия всеми силами пытается полностью втянуть в войну против Украины, получила для этого еще одну причину. Речь идет о падение зенитной ракеты в Брестской области, отмечает 24 канал.
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Две версии, которые назвала Беларусь
Их озвучил начальник зенитных ракетных войск Кирилл Казанцев. По его словам, в Беларуси средствам ПВО удалось поразить цель, которая "прилетела с украинской стороны". И уже есть по меньшей мере две версии случившегося:
- якобы непреднамеренный запуск зенитной управляемой ракеты из-за низкой обученности или неисправности самой ракеты;
- преднамеренная провокация со стороны ВСУ.
Заметим, что он никаким словом не оговорился, когда и при каких условиях упала ракета. И что в это время российские военные массово обстреливали Украину десятками крылатых ракет, дронами и ракетами типа С-300.
Как в Минобороны отреагировали на инцидент
Оборонное ведомство отмечает, что Украина имеет безусловное право защищать и прикрывать небо. В то же время, наша сторона готова объективно расследовать инцидент, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси. В Минобороны подчеркнули, что произошел он во время массированной ракетной атаки.
Также Украина готова приглашать к расследованию авторитетных экспертов из других государств Главное условие – они не связаны с поддержкой страны-агрессорки в какой-либо из форм.
В то же время в Украине не исключают, что россияне сознательно проложили опасный маршрут крылатых ракет. Такой, чтобы вражеские объекты пролетали вблизи границы, а наши системы ПВО перехватывали их в воздушном пространстве над Беларусью.
Кратко о падении ракеты в Беларуси
- Отметим, что минобороны Беларуси с утра сообщили о падении ракеты типа С-300. Произошло это недалеко от села Горбаха в Брестской области. Без сомнений местные защитники заметили, что это была именно украинская ракета.
- В то же время, никто не оговорился, что в то время была массирована атака Украины со стороны России. В то утро враг выпустил 69 крылатых ракет, из которых 54 удалось сбить.
- В очередной раз подчеркнем, что в Беларуси заявляют не просто о падении украинской ракеты. Там утверждают, что ее сбили силы ПВО. Но это практически невозможно. Если бы это так работало, то обстрелы Харьковщины можно было бы минимизировать, сбивая те же С-300 системами ПВО.