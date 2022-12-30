Беларусь, которую Россия всеми силами пытается полностью втянуть в войну против Украины, получила для этого еще одну причину. Речь идет о падение зенитной ракеты в Брестской области, отмечает 24 канал.

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Две версии, которые назвала Беларусь

Их озвучил начальник зенитных ракетных войск Кирилл Казанцев. По его словам, в Беларуси средствам ПВО удалось поразить цель, которая "прилетела с украинской стороны". И уже есть по меньшей мере две версии случившегося:

якобы непреднамеренный запуск зенитной управляемой ракеты из-за низкой обученности или неисправности самой ракеты;

преднамеренная провокация со стороны ВСУ.

Заметим, что он никаким словом не оговорился, когда и при каких условиях упала ракета. И что в это время российские военные массово обстреливали Украину десятками крылатых ракет, дронами и ракетами типа С-300.

Как в Минобороны отреагировали на инцидент

Оборонное ведомство отмечает, что Украина имеет безусловное право защищать и прикрывать небо. В то же время, наша сторона готова объективно расследовать инцидент, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси. В Минобороны подчеркнули, что произошел он во время массированной ракетной атаки.

Также Украина готова приглашать к расследованию авторитетных экспертов из других государств Главное условие – они не связаны с поддержкой страны-агрессорки в какой-либо из форм.

В то же время в Украине не исключают, что россияне сознательно проложили опасный маршрут крылатых ракет. Такой, чтобы вражеские объекты пролетали вблизи границы, а наши системы ПВО перехватывали их в воздушном пространстве над Беларусью.

Кратко о падении ракеты в Беларуси