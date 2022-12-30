Білорусь, яку Росія з усіх сил намагається повністю втягнути у війну проти України, отримала для цього ще одну причину. Мовиться про падіння зенітної ракети у Брестській області, зазначає 24 канал.
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Дві версії, які назвала Білорусь
Їх озвучив начальник зенітних ракетних військ Кіріл Казанцев. За його словами, у Білорусі засобам ППО вдалося вразити ціль, яка "прилетіла з української сторони". І вже є щонайменше дві версії того, що трапилося:
- буцімто ненавмисний запуск зенітної керованої ракети через низьку навченість або ж несправність самої ракети;
- навмисна провокація з боку ЗСУ.
Зауважимо, що він жодним словом не обмовився, коли та за яких умов впала ракета. І що в цей час російські військові масово обстрілювали Україну десятками крилатих ракет, дронами та тими ж ракетами типу С-300.
Як у Міноборони відреагували на інцидент
Оборонне відомство наголошує, що Україна має безумовне право обороняти та захищати власне небо. Водночас наша сторона готова об'єктивно розслідувати інцидент, який стався 29 грудня у небі над територією Білорусі. У Міноборони наголосили, що стався він під час масованої ракетної атаки.
Також Україна готова запрошувати до розслідування авторитетних експертів з інших держав. Головна умова – вони не пов'язані з підтримкою країни-агресорки у будь-якій з форм.
Водночас в Україні не виключають, що росіяни свідомо проклали небезпечний маршрут крилатих ракет. Такий, щоб ворожі об'єкти пролітали поблизу кордону, а наші системи ППО перехоплювали їх у повітряному просторі над Білоруссю.
Коротко про падіння ракети у Білорусі
- Зазначимо, що міноборони Білорусі зранку повідомили про падіння ракети типу С-300. Сталося це неподалік села Горбаха, що у Брестській області. Без жодних сумнівів місцеві оборонці зауважили, що це була саме українська ракета.
- Водночас ніхто не обмовився, що в той час була масована атака України з боку Росії. Того ранку ворог випустив 69 крилатих ракет, з яких 54 вдалося збити.
- Вкотре підкреслимо, що у Білорусі заявляють не просто про падіння української ракети. Там переконують, що її збили сили ППО. Але це практично неможливо. Якби це так працювало, то обстріли Харківщини можна було б мінімізувати, збиваючи ті ж С-300 системами ППО.