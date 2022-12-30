Білорусь, яку Росія з усіх сил намагається повністю втягнути у війну проти України, отримала для цього ще одну причину. Мовиться про падіння зенітної ракети у Брестській області, зазначає 24 канал.

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Дві версії, які назвала Білорусь

Їх озвучив начальник зенітних ракетних військ Кіріл Казанцев. За його словами, у Білорусі засобам ППО вдалося вразити ціль, яка "прилетіла з української сторони". І вже є щонайменше дві версії того, що трапилося:

буцімто ненавмисний запуск зенітної керованої ракети через низьку навченість або ж несправність самої ракети;

навмисна провокація з боку ЗСУ.

Зауважимо, що він жодним словом не обмовився, коли та за яких умов впала ракета. І що в цей час російські військові масово обстрілювали Україну десятками крилатих ракет, дронами та тими ж ракетами типу С-300.

Як у Міноборони відреагували на інцидент

Оборонне відомство наголошує, що Україна має безумовне право обороняти та захищати власне небо. Водночас наша сторона готова об'єктивно розслідувати інцидент, який стався 29 грудня у небі над територією Білорусі. У Міноборони наголосили, що стався він під час масованої ракетної атаки.

Також Україна готова запрошувати до розслідування авторитетних експертів з інших держав. Головна умова – вони не пов'язані з підтримкою країни-агресорки у будь-якій з форм.

Водночас в Україні не виключають, що росіяни свідомо проклали небезпечний маршрут крилатих ракет. Такий, щоб ворожі об'єкти пролітали поблизу кордону, а наші системи ППО перехоплювали їх у повітряному просторі над Білоруссю.

Коротко про падіння ракети у Білорусі