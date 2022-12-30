Про це 24 каналу розповів журналіст та аналітик з Білорусі Ігор Ільяш. За його словами, поки немає підстав стверджувати, що Мінськ використає цей інцидент як привід повноцінно вступити у війну проти України.

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Білоруська влада відреагувала досить стримано

Як наголосив Ільяш, падіння ракети зі ЗРК С-300 стало досить несподіваним для місцевої влади. Адже перша реакція на цей інцидент була лише через 4 години. А вже згодом там почали розповідати, що ракету нібито збила білоруська ППО.

Утім, реакція місцевих ЗМІ та влади була досить стриманою. Якби вони хотіли використати це як привід вступити у війну, то одразу почали б горланити про агресію. Цього немає.

Це все має досить невинний вигляд в інформаційному просторі. Показовою була заява брестського військового комісара Коновалова, який сказав, що місцевим жителям хвилюватися не треба, бо такі випадки деколи бувають,

– зазначив Ільяш.

Чи може Білорусь використати падіння ракети з С-300 для вступу у війну: дивіться відео

В Білорусі впала ракета з С-300: коротко