Про це 24 каналу розповів журналіст та аналітик з Білорусі Ігор Ільяш. За його словами, поки немає підстав стверджувати, що Мінськ використає цей інцидент як привід повноцінно вступити у війну проти України.
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Білоруська влада відреагувала досить стримано
Як наголосив Ільяш, падіння ракети зі ЗРК С-300 стало досить несподіваним для місцевої влади. Адже перша реакція на цей інцидент була лише через 4 години. А вже згодом там почали розповідати, що ракету нібито збила білоруська ППО.
Утім, реакція місцевих ЗМІ та влади була досить стриманою. Якби вони хотіли використати це як привід вступити у війну, то одразу почали б горланити про агресію. Цього немає.
Це все має досить невинний вигляд в інформаційному просторі. Показовою була заява брестського військового комісара Коновалова, який сказав, що місцевим жителям хвилюватися не треба, бо такі випадки деколи бувають,
– зазначив Ільяш.
Чи може Білорусь використати падіння ракети з С-300 для вступу у війну: дивіться відео
В Білорусі впала ракета з С-300: коротко
- Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні 29 грудня. Під час атаки одна з ракет ЗРК С-300 впала у полі в Білорусі.
- В Білорусі вже придумали 2 версії, що насправді сталося. На їхню думку, це міг бути ненавмисний запуск ракет з різних причин або так звана "провокація від ЗСУ".
- В Міноборони України наголосили, що Україна має безумовне право обороняти свій повітряний простір. Там готові об'єктивно розслідувати інцидент із запрошенням авторитетних експертів з інших держав. Головне, щоб вони не були пов'язані з Росією.