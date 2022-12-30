Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. За його словами, вже була офіційна реакція від Білорусі щодо цього інциденту. Вони вважають, що тут можуть бути дві версії – або ненавмисна ситуація, або нібито "свідома провокація від ЗСУ".

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Не варто сильно звертати увагу на цей інцидент. Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко не дасть зараз наказ на наступ проти України.

Вся тональність заяв та інші речі демонструють, що Лукашенко продовжує "петляти". Він робить все, щоб говорити, що він на боці Росії. Але білоруська армія воювати не буде. В цьому випадку особливо на падіння ракети звертати увагу не треба. Стався інцидент. І не більше,

– зазначив Денисенко.

Лукашенко зараз робить все, щоб білоруська армія не вступила у війну проти України. Ніяких дій з боку Білорусі зараз не буде.

За яких умов загроза наступу з Білорусі зросте

Як наголосив Денисенко, не варто надмірно звертати увагу на цю ситуацію. Розмови Путіна та Лукашенка значно більше впливають на те, чи вступить Білорусь повноцінно у війну.

Утім, є певні ознаки, за якими можна буде зрозуміти, що наступ з Білорусі почнеться. Їх можна відстежувати.

Дивимося за тим, чи буде створюватися ударний кулак, чи будуть пересувати російську техніку. Зараз там більш як 10 тисяч російських військ. Цього недостатньо, щоб починати будь-які бойові дії. Щоб зібрати ударний кулак, росіянам потрібно щонайменше 3-4 тижні пересувати техніку. Ці речі не відбуваються за день,

– наголосив Денисенко.

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Попри те, зараз росіяни точно запускатимуть інформаційні операція, що нібито Білорусь от-от вступить у війну і буде наступ на Новий рік. Цьому вірити не треба. У них нема можливостей зараз це здійснити.

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