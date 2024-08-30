Лукашенко поссорился с Путиным: почему Беларусь могла сбить российский "Шахед"

Беларусь могла впервые ликвидировать у себя на территории российский беспилотник. Он залетел туда во время атаки по Украине 29 августа.

Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что взаимными между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным являются очень специфическими. Не стоит думать, что они однозначно поддерживают друг друга.

К теме Прощупывает почву: на чьей стороне на самом деле находится Лукашенко

"Лукашенко уже давным-давно поссорился с Путиным. Просто у них особые отношения", – заметил Сергей Жирнов.

Что будет говорить Беларусь о сбитии дрона

Белорусский диктатор часто не хотел поддерживать Путина, даже насмехался над ним. Он не заинтересован в том, чтобы его армия вступала в боевые действия. Это давно понятно.

Риторика Лукашенко очень воинственная, но на самом деле у него нет армии, она очень слабая и еще никогда не воевала,

– добавил Жирнов.

Также не стоит забывать, что это не первый дрон, который залетал на территорию Беларуси. Тогда их выдавали якобы за украинские, хотя все знали, что они летели из России. Но теперь, вероятно, была ситуация, которую нельзя было игнорировать.

"Это впервые, когда публично заговорили о сбитии беспилотника. Для Лукашенко это неприятная ситуация, но, вероятно, он объяснит все тем, что на войне бывает разное, воздушное пространство большое. Он будет пытаться минимизировать инцидент", – подытожил экс-сотрудник КГБ.