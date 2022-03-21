В Беларуси проинформировали, что их десантники якобы успешно выполнили задачу по укреплению участков государственной границы страны.

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Беларусь говорит об отводе от границы десантников

Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации,

– отметили в минобороны Беларуси.



Белорусские десантники якобы отошли от границы Украины / Фото Олега Некало

В ведомстве добавили, что военных уже "встретили дома" их родные. А командование поблагодарило за якобы укрепление границ, которое дает "местным жителям возможность спокойно жить и работать на родной земле".

В минобороны также обнародовали фото якобы возвращения воинов на постоянные места дислокации. Кроме того, в сети опубликовали и видео, как по Бресту движется техника, вероятно, та, что возвращалась из-под украинской границы.



В Минске говорят, что десантников уже встретили дома / Фото Олега Некало

Беларусь заявляет, что десантники возвращаются на места дислокации: смотрите видео

Напомним, накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что угрозу наступления из Беларуси на Волынском направлении оценивают как высокую. В то же время там отметили, что украинские военные готовы давать отпор.