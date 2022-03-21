У Білорусі проінформували, що їхні десантники начебто успішно виконали завдання з укріплення ділянок державної межі країни.

Читайте також У білоруської армії може бути 2 завдання – військовий експерт про загрозу для Львова та Києва

Білорусь каже про відведення від кордону десантників

Військовослужбовці 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації,

– зазначили в міноборони Білорусі.



Білоруські десантники нібито відійшли від кордону України / Фото Олег Некало

У відомстві додали, що військових вже "зустріли вдома" їхні рідні. А командування подякувало за нібито укріплення кордонів, яке дає "місцевим жителям можливість спокійно жити та працювати на рідній землі".

У міноборони також оприлюднили фото начебто повернення воїнів на постійні місця дислокації. Крім того, у мережі опублікували й відео, як Брестом рухається техніка, ймовірно, та, що поверталася з-під українського кордону.



У Мінську кажуть, що десантників вже зустріли вдома / Фото Олег Некало

Білорусь заявляє, що десантники повертають на місця дислокації: дивіться відео

Нагадаємо, напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що загрозу наступу з Білорусі на Волинському напрямку оцінюють як високу. Водночас там наголосили, що українські військові готові давати відсіч.