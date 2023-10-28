Дело в том, что Александр Лукашенко зарабатывает деньги на войне России против Украины. Представитель белорусской оппозиции Павел Латушко отметил 24 Каналу, что Лукашенко готов получать даже запятнанные кровью купюры от любого – как России, так и Ирана.

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У Лукашенко с Путиным проблема

"У Лукашенко очень плохая экономическая ситуация. В последнее время в экономических отношениях между Беларусью и Россией есть проблемы, связанные с большой дебиторкой – когда со стороны Беларуси поставлены большие объемы продукции, а со стороны России есть неплатежи. Это привело к дебиторской задолженности белорусским предприятиям", – объяснил Латушко.

По всей вероятности, Лукашенко готов продать Ирану это быстрее, чтобы ему заплатили и даже больше. Однако эту ситуацию не следует воспринимать как отказ от сотрудничества с Россией в военной сфере. Это попытка белорусского диктатора выбрать того, кто более платежеспособен.

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