Дело в том, что Александр Лукашенко зарабатывает деньги на войне России против Украины. Представитель белорусской оппозиции Павел Латушко отметил 24 Каналу, что Лукашенко готов получать даже запятнанные кровью купюры от любого – как России, так и Ирана.
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У Лукашенко с Путиным проблема
"У Лукашенко очень плохая экономическая ситуация. В последнее время в экономических отношениях между Беларусью и Россией есть проблемы, связанные с большой дебиторкой – когда со стороны Беларуси поставлены большие объемы продукции, а со стороны России есть неплатежи. Это привело к дебиторской задолженности белорусским предприятиям", – объяснил Латушко.
По всей вероятности, Лукашенко готов продать Ирану это быстрее, чтобы ему заплатили и даже больше. Однако эту ситуацию не следует воспринимать как отказ от сотрудничества с Россией в военной сфере. Это попытка белорусского диктатора выбрать того, кто более платежеспособен.
Латушко рассказал о проблемах между Лукашенко и Путиным: смотрите видео
Отношения Беларуси и России: актуальное
- Беларусь отгрузила свою продукцию партнером из Ирана. Речь идет об отдельных запчастях к БПЛА, элементах автоматизированных систем управления войсками и средствах радиоэлектронного противодействия и тому подобное. В России недовольны этим и призывали привлечь к ответственности причастных.
- Россия может планировать провокацию, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. В частности, ФСБ России и КГБ Беларуси договорились провести теракт на нефтебазе Брестской области. Вероятно, Лукашенко не желает такого развития событий, поэтому всячески уклоняется.
- Кроме того, Владимир Путин использует финансовый рычаг в вопросах Беларуси. Лукашенко не получает кредитные ресурсы, поэтому белорусская экономика находится в ужасном состоянии.