Річ у тім, що Алєксандр Лукашенко заробляє гроші на війні Росії проти України. Представник білоруської опозиції Павло Латушко зазначив 24 Каналу, що Лукашенко готовий отримувати навіть заплямовані кров'ю купюри від будь-кого – як Росії, так навіть й Ірану.

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У Лукашенка з Путіним проблема

"У Лукашенка дуже погана економічна ситуація. Останнім часом в економічних відносинах між Білоруссю та Росією є проблеми пов'язані з великою дебіторкою – коли з боку Білорусі поставлені великі обсяги продукції, а з боку Росії є неплатежі. Це призвело до дебіторської заборгованості білоруським підприємствам", – пояснив Латушко.

Ймовірно, Лукашенко готовий продати Ірану це швидше, щоб йому заплатили та навіть більше. Однак цю ситуацію не варто сприймати як відмову від співпраці з Росією у військовій сфері. Це спроба білоруського диктатора обрати того, хто є більш платоспроможним.

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