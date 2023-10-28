Річ у тім, що Алєксандр Лукашенко заробляє гроші на війні Росії проти України. Представник білоруської опозиції Павло Латушко зазначив 24 Каналу, що Лукашенко готовий отримувати навіть заплямовані кров'ю купюри від будь-кого – як Росії, так навіть й Ірану.
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У Лукашенка з Путіним проблема
"У Лукашенка дуже погана економічна ситуація. Останнім часом в економічних відносинах між Білоруссю та Росією є проблеми пов'язані з великою дебіторкою – коли з боку Білорусі поставлені великі обсяги продукції, а з боку Росії є неплатежі. Це призвело до дебіторської заборгованості білоруським підприємствам", – пояснив Латушко.
Ймовірно, Лукашенко готовий продати Ірану це швидше, щоб йому заплатили та навіть більше. Однак цю ситуацію не варто сприймати як відмову від співпраці з Росією у військовій сфері. Це спроба білоруського диктатора обрати того, хто є більш платоспроможним.
Латушко розповів про проблеми між Лукашенком і Путіним: дивіться відео
Відносини Білорусі та Росії: актуальне
- Білорусь відвантажила свою продукцію партнерам з Ірану. Йдеться про окремі запчастини до БпЛА, елементи автоматизованих систем управління військами та засоби радіоелектронної протидії тощо. У Росії не задоволені цим і закликали притягнути до відповідальності причетних.
- Росія може планувати провокацію, аби втягнути Білорусь у війну проти України. Зокрема, ФСБ Росії та КДБ Білорусі домовилися провести теракт на нафтобазі Брестської області. Ймовірно, Лукашенко не бажає такого розвитку подій, тому усіляко ухиляється.
- Крім того, Владімір Путін використовує фінансовий важіль у питаннях Білорусі. Лукашенко не отримує кредитних ресурсів, тому білоруська економіка перебуває у жахливому стані.