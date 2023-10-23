Так, у Білорусі куратори з ФСБ, прикріплені до місцевого військово-промислового комплексу, звинувачують останній у зриві постачання оплаченої техніки для збройних сил Росії.

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Вимагають провести перевірки й покарати відповідальних

Білоруському КДБ зробили зауваження щодо відвантаження продукції білоруського ВПК партнерам з Ірану. Йдеться про модернізовані елементи РСЗО (труби), окремі запчастини до БПЛА, елементи автоматизованих систем управління військами та засоби радіоелектронної протидії,

– зазначили в ЦНС.

Додали, що загарбники незадоволені такою пріоритетністю. Вони вимагають почати тиск на керівників білоруських підприємств, провести перевірку, щоб притягнути причетних до відповідальності.

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