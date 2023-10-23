Так, у Білорусі куратори з ФСБ, прикріплені до місцевого військово-промислового комплексу, звинувачують останній у зриві постачання оплаченої техніки для збройних сил Росії.
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Вимагають провести перевірки й покарати відповідальних
Білоруському КДБ зробили зауваження щодо відвантаження продукції білоруського ВПК партнерам з Ірану. Йдеться про модернізовані елементи РСЗО (труби), окремі запчастини до БПЛА, елементи автоматизованих систем управління військами та засоби радіоелектронної протидії,
– зазначили в ЦНС.
Додали, що загарбники незадоволені такою пріоритетністю. Вони вимагають почати тиск на керівників білоруських підприємств, провести перевірку, щоб притягнути причетних до відповідальності.
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Спецслужби Росії та Білорусі готують теракт
- Зауважимо, 10 жовтня у Центрі національного спротиву повідомили, що спецслужби Росії та Білорусі спланували новий теракт "під чужим прапором".
- Так, ворожі агенти планують скинути вибухівку з безпілотника на білоруську нафтобазу. Опісля традиційно звинуватити у всьому Україну.
- У ЦНС зазначили, що між ворожими спецслужбами вже досягнуто домовленостей щодо проведення операції.