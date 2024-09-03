Лукашенко не выгодно втягиваться в войну с Украиной: зачем может перебрасывать технику к границе

Беларусь стягивает новые войска и технику к границе с Украиной. Российский диктатор Владимир Путин пытается использовать Александра Лукашенко, чтобы тот хоть немного отвлек украинские силы от основных направлений.

Таким предположением с 24 Каналом поделился израильский военный обозреватель Давид Шарп. Даже если рота украинских военных окажется не на российском фронте, а в месте, куда не планировалась передислокация, это уже будет бонусом для Путина.

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Может ли Беларусь вторгнуться в Украину

Россия прежде всего заинтересована в отвлечении украинских ресурсов, и не только путем переброски войск. Говорится также о дополнительном минировании и строительстве укреплений. Поскольку Украина могла построить их в более приоритетном месте, но пришлось на границе с Беларусью из-за провокаций Лукашенко.

Однако нужно мешать не только на технику, но и на то, кого и какое количество перебросили белорусы. Если передислоцировали 1100 солдат на глубину 50 километров, этому действительно можно придать серьезный пиар-резонанс, но эти силы не представляют угрозы и не смогут напасть на Украину.

Несколько сотен бойцов белорусской армии с несколькими танками артиллерийской батареи – это не те возможности, с которыми начинают войну. К тому же начинать войну с Украиной Лукашенко точно не выгодно. Я даже не уверен, что Путину выгодно, чтобы Беларусь подверглась серьезным ударам,

– отметил Давид Шарп.

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Не будет никакой пользы, если российская армия в большом количестве будет присутствовать на белорусской территории. В то же время объекты, по которым Украина может нанести удары, важны и России, и Беларуси. Прежде всего речь идет о Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.