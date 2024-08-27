ISW проанализировали активность белорусских войск у границы Украины: возможно ли вторжение

Беларусь наращивает силы на границе с Украиной, однако самопровозглашенный президент Александр Лукашенко вряд ли рискнет и решится на вторжение. Скорее всего, такой шаг имеет целью отвлечь внимание и растянуть Силы обороны Украины.

Об этом заявляют аналитики Института изучения войны в новом отчете. Они отметили, что такие действия Беларуси ярко демонстрируют, как Россия консолидировала контроль над Лукашенко и его страной.

Важно В ГПСУ ответили, изменилась ли цель недавней переброски войск Беларуси к границе Украины

В ISW проанализировали действия Беларуси

В отчете аналитики напомнили, что Украина сделала предупреждение Беларуси из-за недавнего наращивания белорусских сил на украинской границе в Гомельской области. Так, 25 августа в ГУР МО сообщили, что в Гомельской области на границе с Украиной Беларусь развернула значительное количество личного состава, технику и оружие.

Из-за таких действий в МИД Украины призвали Беларусь отвести свои войска от границы и предупредили, что любое нарушение украинской государственной границы побудит Украину принять необходимые меры в соответствии с международным правом. Лукашенко же призвали не поддаваться давлению России и не поддерживать вооруженную агрессию Кремля. В то же время в ГПСУ сообщили, что украинские защитники укрепляют участок границы с Беларусью.

В ISW считают, что Лукашенко вряд ли решится на вторжение. Впрочем, такие действия, вероятно, направлены на то, чтобы отвлечь внимание ВСУ и растянуть украинские силы, чтобы линия фронта стала еще длиннее. Ссылаясь на данные разведок, аналитики добавляют, что белорусских сил недостаточно, чтобы напасть на Украину, ведь армия Лукашенко имеет лишь около 30 – 40% боевых подразделений, все остальное – в резерве. Как говорится в отчете, если Беларусь действительно готовилась бы к вторжению, то обязана была бы провести мобилизацию.

Вторжение Беларуси в Украину или даже военное участие Беларуси в войне ухудшит способность Лукашенко защищать свой режим (и будет очень непопулярным внутри страны), и ISW ранее оценивал, что Лукашенко крайне маловероятно рискнет пойти на войну с Украиной, которая может ослабить его режим или резко усилить внутреннее белорусское недовольство,

– утверждают аналитики.

В Институте изучения войны напомнили, что в феврале 2025 года в Беларуси состоятся президентские выборы, а Лукашенко, вероятно, хочет сохранить контроль над общественными настроениями. Кроме того, по мнению аналитиков, самопровозглашенному президенту надо иметь быстрый доступ к военным, которые смогут подавить любые восстания вокруг выборов. К такому алгоритму действий Лукашенко уже прибегал в 2020 году, когда военные разгоняли массовые протесты в Беларуси.

"Потеря способности среди белорусских военных, которая может возникнуть в результате боевых действий в Украине, снизит способность Лукашенко подавлять будущие протесты. Лукашенко, вероятно, также стремится избежать втягивания в войну России с Украиной, во избежание внутренних политических издержек, которые повлечет такое привлечение. Возможная белорусская мобилизация, которая предусматривает потери на поле боя, дальнейшая международная изоляция Беларуси и негативные экономические последствия, вероятно, усилят общественное недовольство и сведут на нет усилия Лукашенко восстановить стабильность своего режима с 2020 года", – отмечают в ISW.

Кроме того, аналитики добавляют, что с начала российского вторжения в 2022 году Лукашенко пытался всегда избегать прямого участия в войне. Поэтому в Институте изучения войны считают, что, если Беларусь все же решится на вторжение в Украину, то это будет означать только одно – Кремль полностью подчинил себе Беларусь в рамках "союза".

В ISW напомнили, что в 2022 и 2023 годах Беларусь также разворачивала личный состав на границе с Украиной. В обоих случаях Лукашенко делал это для того, чтобы растянуть Силы обороны и сорвать планы ВСУ.