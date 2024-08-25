Беларусь стянула армию к границе с Украиной: МИД призвал не делать "трагических ошибок"

Вооруженные силы Беларуси под видом "учений" взыскали значительное количество личного состава и военной техники вблизи северных границ Украины. Зафиксировано присутствие наемников бывшей ЧВК "Вагнер". В МИДе уже отреагировали на недружественные действия.

Так, Міністерство закордонних справ закликало Білорусь не робити "трагічних помилок" під тиском Москви.

Дивіться також Білорусь розгорнула авіацію та війська ППО на кордоні з Україною

За даними розвідувальних органів України, збройні сили Білорусі під виглядом "навчань" зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, ППО й інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Окрім того, зафіксована присутність найманців колишньої ПВК "Вагнер".

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що проведення навчань в прикордонній смузі й безпосередній близькості до об'єкта атомної енергетики, – Чорнобильської АЕС, створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом.

Закликаємо посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили — припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню. Наголошуємо, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу,

– заявили в МЗС.

Також застерегли, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі, наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону.

"При цьому всі скупчення військ, військові об'єкти й шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для Збройних Сил України", – наголосили в Міністерстві.